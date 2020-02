Altenhundem: Hündin Frieda hat ein neues Zuhause gefunden

Altenhundem/Eslohe. Die Hundedame Frieda hat ein neues Zuhause gefunden. Nach ihrem Aufenthalt in einer Pflegestelle in Altenhundem wohnt sie jetzt in Eslohe.

Die Hundedame Frieda hat ein neues Zuhause gefunden. Der Mischling aus Rumänien hatte vorübergehend bei der Altenhundemer Tierschützerin Jennifer Hünnekens in Pflege gelebt (unsere Zeitung berichtete). Nun zieht der rund 22 Wochen alte Welpe nach Eslohe. „Es war schwer, sie zu vermitteln, aber ich freue mich sehr für sie“, sagt Hünnekens.

Frieda wurde in der in der rumänischen Stadt Rosiori de Vede in einen Karton gepackt und ausgesetzt. Glücklicherweise wurde der Tierschutzverein Hulda, der sich vor Ort für Straßenhunde einsetzt, auf den Welpen aufmerksam. Die 31-jährige Jennifer Hünnekens ist seit Jahren in dem Verein aktiv und kümmert sich um die Vermittlung der Tiere, primär nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Gelegentlich nimmt sie selbst einen Hund in Pflege.

Mit Garten und Fluss

Ein junges Paar, das mit den Eltern des neuen Herrchens in einem Haus in Eslohe wohnt, hat Frieda adoptiert. „Seine Eltern haben auch eine Hündin, mit der sich Frieda auf Anhieb verstanden hat“, erzählt Jennifer Hünnekens. „Frieda hat es echt schön da, mit Garten, Wald und Fluss ein paar Meter neben dem Haus.“ Als Einzugsgeschenk hat Frieda einen großen Teddy von ihrer neuen Familie bekommen. „Das Mädchen hatte Sorge, dass Frieda Angst davor hat, aber sie ist sofort dahin und hat ihn untersucht“, freut sich die Altenhundemerin. Jennifer Hünnekens wird weiterhin den Kontakt zu ihrem Schützling halten. „Vielleicht fahre ich auch mal irgendwann vorbei, aber erst, wenn sie sich richtig eingelebt hat“, sagt sie.