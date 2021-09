Altenhundem: Neue Postfiliale öffnet direkt am Rathaus

Bis vor einigen Wochen war die Post in Altenhundem in diesem Geschäft an der Hundemstraße beheimatet.

Altenhundem. Die Deutsche Post öffnet in Lennestadts City eine neue Filiale in einem syrischen Geschäft. Zuvor war sie in einem türkischen Geschäft.

Die Deutsche Post hat nach intensiver Suche einen neuen Postfilialpartner in Altenhundem gefunden. Die neue Partnerfiliale eröffnet am 18. Oktober im Markt „Syrische Spezialitäten“, Am Rathaus 2, von Betreiber Abedalasis Alersan. Die Öffnungszeiten in der Filiale sind montags bis freitags von 9 bis 20 Uhr, Samstag: 9 bis 13 Uhr.

Weitere Postfilialen in Lennestadt sind in Meggen, Albrecht-Düren-Str. 4, in Grevenbrück, Kölner Str. 77, in Elspe, Bielefelder Str. 46 sowie in Saalhausen, Winterberger Str. 34, zu finden. „In der neuen Filiale können die Kunden z.B. Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken oder Packsets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehört ebenso zum Angebot der neuen Filiale. Außerdem können Kunden dort auch den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen direkt an die Filiale senden lassen, um sie später dort abzuholen“, so die Post. Das Postgeheimnis bleibe gewahrt.

