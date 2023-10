Altenhundem: Post will neue Filiale jetzt selbst betreiben

Die letzte Postfiliale in Altenhundem war am 30. Juni geschlossen worden.

Altenhundem. Die Post will eine neue Filiale in Altenhundem eröffnen und sogar selbst betreiben Das Konzept ist aber keine Lösung für die Zukunft.

Gute Nachricht für die Lennestädter City. Die Deutsche Post will möglichst bald in Altenhundem an der Helmut-Kumpf-Straße eine neue Filiale eröffnen. „Es wird sich dabei um eine eigenbetriebene Interimsfiliale handeln, da es bislang leider nicht gelungen ist, in Altenhundem einen neuen Partner zu gewinnen, in dessen Geschäft eine Post-Partner-Filiale betrieben werden kann“, teilt die Post mit. Wann genau und an welchem Standort genau die Post eröffnen will, teilt die Pressestelle nicht mit.

Das Eröffnungsdatum steht noch nicht fest, da aktuell noch die Personalsuche läuft. Potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich im Internet unter werde-einer-von-uns.de informieren und bewerben. In der Interimsfiliale, welche nach jetzigem Stand der Planung an sechs Tagen in der Woche jeweils für drei Stunden geöffnet sein wird, können die Kunden dann zum Beispiel Brief- und Paketmarken, Einschreibenmarken oder Packsets kaufen.

Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehören ebenso zum Angebot der neuen Filiale. Außerdem können Kunden dort auch den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen direkt an die Filiale senden lassen, um sie später dort abzuholen.

Weiterhin gilt aber: „Die Deutsche Post ist nach wie vor bemüht, für diesen Standort wieder einen passenden Partner im Einzelhandel oder in einem anderen Gewerbe zu finden. Geschäftsleute, die Interesse an einer Zusammenarbeit mit der Deutschen Post haben, können sich im Internetinformieren und bewerben unter deutschepost.de/partner-werden.

