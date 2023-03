Altenhundem: Rübergerbrücke wird für Lkw und Busse gesperrt

Die Rübergerbrücke in Altenhundem ist baufällig und muss mittelfristig neugebaut werden.

Die Rüberbergerbrücke hat Schäden und wird für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen Gewicht gesperrt. Was das für Autofahrer und Unternehmen bedeutet.

Altenhundem. Neuer Brücken-Gau für die Stadt Lennestadt. Die Rübergerbrücke über B 517 und Bahntrasse in Altenhundem, wichtige Verbindung zu den Gewerbegebieten Bahnbetriebswerk und Hundemaue sowie Teil der Ortsumfahrung von Kirchhundem aus Richtung Bilstein (L 715), ist baufällig und muss im Laufe der Jahre komplett erneuert werden. Das sagte Bürgermeister Puspas am Mittwoch am Rande der Ratssitzung.

„Ab Montag, 27. März, darf die Brücke von Fahrzeugen aller Art mit einem Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen dauerhaft nicht mehr befahren werden“, teilte die Stadtverwaltung mit. Zuletzt war die Brücke 2010 aufwendig saniert worden.

