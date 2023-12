Altenhundem: Standort für neue Postfiliale steht fest

Altenhundem Der Standort für eine neue Postfiliale in Altenhundem steht jetzt fest, aber wann sie eröffnet wird, steht weiterhin in den Sternen.

Lennestadts Zentralort Altenhundem wird das Jahr 2023 ohne eigene Postfiliale beenden, das ist klar. Aber wann im neuen Jahr eine neue Interimsfiliale eröffnen wird, steht noch in den Sternen. Immerhin steht der neue Standort fest. „Um den Postservice in Lennestadt-Altenhundem wieder sicherzustellen, planen wir vorübergehend eine eigenbetriebene Interimsfiliale. Diese soll an der Helmut-Kumpf-Straße 26 entstehen“, teilte die Post auf Anfrage mit. Es handelt sich um ein Ladenlokal in einem älteren Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke zur Helmut-Kumpf-Straße/Pfarrgasse. Die Post hat die Räumlichkeiten zum Beginn des neuen Jahres 2024 angemietet. Die Filiale muss dann noch eingerichtet werden. In der Interimsfiliale, die an sechs Tagen in der Woche jeweils für drei Stunden geöffnet sein soll, können die Kundinnen und Kunden dann zum Beispiel Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken oder Packsets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehören ebenso zum Portfolio der neuen Filiale. Außerdem können Kunden dort „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen an die Filiale senden lassen, um sie später dort abzuholen.

Größtes Problem ist offenbar, für den Betrieb Personal zu finden. Im Internet sind zwei Stellen ausgeschrieben: eine „Verkäuferstelle“ mit 14,5 Wochenstunden an vier Wochentagen, Montag bis Donnerstag oder Mittwoch bis Samstag im Wochenwechsel und bis auf den Samstag überwiegend nachmittags und eine Minijob-Stelle mit 7,5 Stunden pro Woche, Freitag und Samstag, oder Montag und Dienstag im Wochenwechsel, ebenfalls überwiegend nachmittags.

Zwei Stellen ausgeschrieben

Die Einstellungsvoraussetzungen sind recht niederschwellig. Die Bewerber bzw. Bewerberinnen müssen mindestens 18 Jahre alt sein, eine abgeschlossene Schulausbildung haben und gutes Deutsch in Wort und Schrift beherrschen. Sie sollen ferner fit und belastbar sein und müssen ein einwandfreies Führungszeugnis mitbringen. „Interessierte Verkäuferinnen und Verkäufer können sich gerne unter www.werde-einer-von-uns.de bewerben“, so die Post.

Die Nachfrage scheint gering zu sein. Was kein Wunder ist, denn die ausgeschriebenen Jobs sind nur befristet. Denn auch in Altenhundem will die Post nicht vom sogenannten Agentur-Betrieb abweichen. „Unabhängig von den Planungen für die Interimsfiliale sind wir weiterhin bemüht, eine Lösung mit einem neuen Filialpartner zu realisieren. Geschäftsleute, die Interesse an einer Partnerschaft mit der Deutschen Post haben, können sich im Internet informieren und bewerben.

Zuletzt war die Deutsche Post im Syrischen Markt „Am Rathaus 2“ untergebracht. Seit dem 29. Juni hat Altenhundem keine Post mehr.

