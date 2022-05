Mobilfunk Altenhundem: Störungen im D1-Mobilfunknetz dauern an

Altenhundem. Warum der Mobilfunk im D1-Netz der Telekom im Raum Altenhundem auch weiterhin gestört bleibt.

Nutzer des Telekom-D1-Mobilfunknetzes im Raum Altenhundem klagen seit letzter Woche über massive Störungen. Der Verbindungsaufbau ist sehr schleppend, teilweise können sich die Gesprächsteilnehmer nicht verstehen. Das betrifft abgehende und ankommende Gespräche. Dieser nervende Zustand werde bis Ende dieser Woche auch noch so bleiben, teilt die Telekom auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Der Grund seien Ausbaumaßnahmen im Bereich Altenhundem. „Es werden Mobilfunk-Antennen umgebaut sowie getauscht. Dies findet statt, um die Übertragungsqualität weiter zu steigern. Leider führen die Maßnahmen zu zeitweisen Beeinträchtigungen, dies bedauern wir. Wir sind darauf bedacht, die Beeinträchtigungen zu minimieren.“ Nach derzeitigem Stand sollen die Arbeiten voraussichtlich am Freitag, 20. Mai, gegen 18 Uhr abgeschlossen sein. Leider seien die Maßnahmen unbedingt erforderlich“, so die Telekom in ihrer Mitteilung.

5G kommt

Nach Informationen unserer Zeitung werden die Umsetzer derzeit für den Mobilfunkstandard 5G umgerüstet. Deshalb war in den letzten Wochen am Mobilfunkmasten oberhalb der Straßen „Am Biertappen“ und „Unter den Klippen“ auch ein Kran im Einsatz, der vom Ort aus gut sichtbar war.

