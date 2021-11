Altenhundem: Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz abgesagt

Altenhundem. Der Vorstand von Altenhundem aktiv, bzw. des Aktionsrings, hat den Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende abgesagt.

In Altenhundem findet in diesem Jahr kein Weihnachtsmarkt statt. Der Aktionsring als Veranstalter hat den Markt am ersten Adventswochenende am Freitagmorgen abgesagt. Grund sind die steigenden Infektionszahlen und die allgemeine Coronasituation. Auch der verkaufsoffene Sonntag am 5. Dezember muss ausfallen.

„Die, nach den RKI-Prognosen, in den kommenden Tagen stark ansteigenden Infektionszahlen, die zur weiteren Verunsicherung in der Bevölkerung führen und die Herausforderungen der Corona-Vorgaben - z.B. Kontrolle der 2G-Regeln - haben zu dem Entschluss geführt. Bei unserem Weihnachtsmarkt ist es uns wichtig, dass er weitestgehend ohne Einschränkungen, sorgenfrei und mit maximaler Teilnahme der Bewohner aus Altenhundem erfolgen kann“, heißt es in einer Mitteilung des Aktionsrings.

Die Vorbereitungen zum Weihnachtsmarkt waren schon abgeschlossen. Bei den Organisatoren, Helfern, Marktteilnehmern und Unterstützern bedankt sich der Aktionsring herzlich für den großen ehrenamtlichen Einsatz und das Engagement. „Die Entscheidung den Weihnachtsmarkt abzusagen ist uns sehr schwer gefallen. Aber wir möchten den Sorgen auf der einen und den Risiken auf der anderen Seite gerecht werden. Vielen Dank an alle, die uns bei der Entscheidungsfindung mit ihrem Rat unterstützt haben.“

