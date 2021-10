Altenkleusheim: Die Jungs von FriesGuys bieten Streetfood an

Altenkleusheim. Sebastian Picker und Andre Lipper sind die „FriesGuys Sauerland“. Mit ihrem Foodtruck bieten sie Hausmannskost mit Sauerländer Schnauze an.

Wenn alle Gaststätten geschlossen haben, ist der Hunger plötzlich besonders groß. Wo soll ich denn jetzt bloß eine gute Currywurst herbekommen? Das war der Gedanke von Sebastian Picker während des Lockdowns im vergangenen Jahr. Eine eigene Frittenbude – das wäre doch jetzt eigentlich genau das richtige. Gesagt, getan. Der junge Mann aus Altenkleusheim besorgt sich einen Foodtruck. Zusammen mit Andre Lipper gründet er die „FriesGuys Sauerland“. Mittlerweile ist der Lockdown zwar vorbei, die Hausmannskost der beiden Kumpels aber gefragter denn je.

Sebastian Picker ist 34 Jahre alt und wohnt mit seiner Familie in Altenkleusheim. Er ist verheiratet und hat drei Kinder, alles Mädels. Der gelernte Elektrotechniker arbeitet als Global Solution Manager Systemintegration. Und reist gern durch die Welt. Zuhause hat er sich schon immer an den Herd gestellt. „Ich koche leidenschaftlich gern“, sagt Sebastian Picker. Die Idee mit dem Foodtruck ist im Frühjahr 2020 entstanden. Bei einer Flasche Bier, erzählt er. Zusammen mit seinem Bruder und einem Kumpel hat er die Situation betrachtet. Keine Feste mehr, keine geöffnete Gaststätte. Genau jetzt müsste man sich doch mit einer Frittenbude an die Straße stellen, haben sie sich gedacht. Also hält Sebastian Picker die Augen offen – und findet auch einen Foodtruck. Der ist 28 Jahre alt – und wird erstmal kernsaniert.

Pro Kopf ein Festpreis

Zwischenzeitlich sind seine beiden Geschäftspartner allerdings abgesprungen. Irgendwann hat Andre Lipper dann bei Sebastian Picker angerufen. Er kommt ebenfalls aus Altenkleusheim, ist 30 Jahre alt, hat Industriemechaniker gelernt und arbeitet jetzt als Qualitätstechniker. Die beiden haben eine Zeit lang zusammen Fußball gespielt, sind heute im Vorstand der SG Eintracht Altenkleusheim. Was er denn jetzt mit dem Foodtruck vorhabe, hatte Andre Lipper am Telefon gefragt. So ganz genau wusste das Sebastian Picker selbst noch nicht. Ein Konzept fehlte noch. Vielleicht auf Geburtstagen Currywurst anbieten, hatte er gedacht. Die beiden setzten sich zusammen. Und nach und nach ist die Idee der „FriesGuys Sauerland“ entstanden. Gute Hausmannskost sollte es werden. Als Catering oder als Streetfood. Und ganz wichtig: Die Sauerländer Schnauze.

Die FriesGuys haben verschiedene Gerichte im Angebot. Darunter Pommes mit Zwiebeln. Foto: Privat

Wer zum Beispiel eine Hochzeit feiert, eine Gartenparty schmeißt oder eine Firmenfeier organisiert, kann die „FriesGuys“ buchen. Genauer gesagt werden Pakete gebucht. Die heißen „Spirenzchen“, „Firlefanz“, „Kinkerlitzchen“ oder „Tuffeln Spezial“ und enthalten allerlei Köstlichkeiten wie „Schnuckelige Tuffeln“ (Süßkartoffelpommes mit Sour Cream), „Sauerländer Wuchtbrumme“ (Fleischwurst mit geschmorten Zwiebeln) oder auch „Sauerländer Carpaccio“ (Currywurst mit einem halben Brötchen). Pro Kopf gibt es einen Festpreis – versteckte Kosten gibt es nicht. Generell steht der Umsatz nicht an erster Stelle. Schließlich sind beide hauptberuflich anderweitig unterwegs, die „FriesGuys“ sind ein Hobby. „Wir haben daher nicht diesen extremen Preisdruck“, sagt Andre Lipper. „Daher sind wir auch interessant für kleine Personengruppen für kleineres Geld.“

Es soll ein Hobby bleiben

Qualität steht vor Quantität – darauf legen die Altenkleusheimer Jungs viel Wert. Nicht die billigen Pappschälchen, sondern hochwertigere, keine minderwertigen Produkte, sondern Fleisch vom Handwerksmetzger. Und: Keine Veranstaltungen am Fließband, sondern nur vereinzelt – wenn es in den Zeitplan passt. „Es ist ein Hobby und soll auch eins bleiben“, sagt Sebastian Picker. „Wir wollen das lieber vernünftig machen anstatt das in Stress ausarten zu lassen.“ Denn für eine Veranstaltung mit 50 bis 60 Leuten sind die beiden rund 25 bis 30 Stunden beschäftigt. Eben inklusive Einkauf, Vorbereitung und aufräumen. Heißt: Lieber frühzeitig anfragen, wenn man die „FriesGuys“ buchen möchte.

Soßen und Dips werden handgemacht. Genau wie die Waffeln am Stiel. Dabei helfen auch die Familien der beiden Hobby-Gastronomen mit. Und auch die Gerichte aus dem Dutch Oven werden frisch zubereitet. Ein rustikales Highlight, das einmalig in der Region angeboten wird, sagen die beiden. Der Dutch Oven ist ein Topf aus Gusseisen, mit dem Gerichte wie Gyrossuppe oder Grünkohl im offenen Feuer zubereitet werden. „Damit können wir irgendwo mitten im Wald unabhängig von Strom und Wasser kochen“, sagt Sebastian Picker. „Wir brauchen nur eine freie Fläche.“

Weitere Infos

Sebastian Picker (0171 1659892) und Andre Lipper (0170 3248582) sind mobil erreichbar.

Weitere Infos zu den Paketen, Preise und Sonderaktionen finden Sie im Internet unter www.friesguys-sauerland.de