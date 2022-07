Alter Bahnhof Hützemert: Keine Pause dank der Ersatzjause

Hützemert. Der Dorfverein lädt für zwei Wochenenden zum vielfältigen Programm. Kulinarisches, Kultur und eine Boule-Meisterschaft.

Sie hat sich schon zu einer Tradition entwickelt, die in den Betriebsferien der Jausenstation des Haus Wigger am Treffpunkt Alter Bahnhof Hützemert Gästen mehr als nur kulinarische Erfrischung bietet: Die nun siebte „Ersatzjause“ des Dorfvereins Hützemert.

Sie lockt wieder, gemäß der Covid19-Einschränkungen, mit altbewährten Events sowie neuen Programmpunkten und lokalem Bezug auf mehrere Arten.

An den Wochenenden des 30. und 31. Juli sowie des 6. und 7. August können Interessierte an unterschiedlichen Spielen teilnehmen oder erstmals Solo-Künstlern lauschen, versorgt durch Grillwürstchen, Kaffee und Kuchenbuffet. Letzteres wird von Frauen aus dem Dorf gebacken, auch Waffeln gibt’s. Dieses Jahr erhalten Kinder zum ersten Mal eine besondere Leckerei in Form der Waffel am Stiel.

Beliebter Treffpunkt

Seit seiner Sanierung im Jahr 2013 in nur 13 Monaten und der Eröffnung 2014 ist bekanntlich neues Leben in den ehemaligen Bahnhof Hützemert eingekehrt, nachdem er nach der Stilllegung der Bahnstrecke 1979 immer weiter verfallen war. Als das einzige übrig gebliebene Bahnhofsgebäude im Drolshagener Raum kommt ihm eine besondere kulturelle und historische Bedeutung zu, die sein 2008 verliehener Denkmalstatus reflektiert. Direkt am Bergischen Panoramaradweg gelegen und in der Nähe des Wegeringhauser Fledermaustunnels, machen viele Menschen Rast, ob allein oder in Gesellschaft, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Auch die regelmäßigen Veranstaltungen wie Konzerte und Kabarett bieten immer wieder etwas Neues.

„Damit der Faden nicht abreißt“ und die Leute „nicht vor verschlossenen Türen stehen“, sei die Idee der Ersatzjause gereift, sagt Ulrich Hilchenbach, einer der drei Geschäftsführer des Dorfvereins. Er war an der Restauration des Bahnhofs beteiligt und freut sich nun, den normalen Betrieb wieder aufnehmen zu können. Letztes Jahr konnte bereits das Boule-Turnier unter strengen und manchmal für ihn ermüdenden Hygienevorschriften wieder stattfinden.

Kostenlose Konzerte

Die nun siebte Auflage dieser Meisterschaft eröffnet das Programm. Am Samstag, 30. Juli. ab 14 Uhr kann jede Person alleine oder zu zweit gegen andere in dem schon seit der Antike bekannten Spiel mit Eisenkugeln antreten. Die Teilnahme ist kostenlos und muss bis zum 30. Juli um 13 Uhr bei Ulrich Hilchenbach angemeldet werden. Am darauffolgenden Tag ab 13 Uhr findet der Familiennachmittag statt, wo Kinder die alten Kindheitsspiele ihrer Eltern und Großeltern kennenlernen und Erwachsene nostalgisch werden können.

Von 14 bis 16 Uhr gibt Tom Pungel aus Attendorn sein Gitarren- und Gesangstalent zum Besten. Mit seiner schon über 25 Jahre andauernden Karriere bringt er viel Erfahrung mit und singt Cover aus einem bunten Genremix.

Am 6. August erhalten Besucherinnen und Besucher die gleiche kulinarische Versorgung wie an den anderen Tagen ohne weitere Veranstaltungen. Am 7. August um die gleiche Zeit wie Tom Pungel schlägt die Künstlerin Siiri aus Werdohl andere Töne an. Die Zweitplatzierte des „Beat the Singer/Songwriter“-Contest des Märkischen Kreises 2020 ist von Country und Americana inspiriert und beschäftigt sich in ihren Liedern mit den holprigen Momenten im Leben. Beide Konzerte haben freien Eintritt, aber Gäste sind dazu angeregt, sich an der Hutspende zu beteiligen.

