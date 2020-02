Alter Markt in Attendorn: Erste Vorarbeiten für großen Umbau

Attendorn. Umbau der Attendorner Innenstadt: Die Bigge Energie wird am Sauerländer Dom ab 26. Februar eine Gasleitung verlegen. Ebenso werden Bäume gefällt.

Im Rahmen der Innenstadtentwicklung sollen der Alte Markt und die Fußgängerzone Niederste Straße gemeinsam mit dem Kirchplatz durch eine einheitliche Gestaltung aufgewertet werden (wir berichteten mehrfach). Für diese Baumaßnahme ist im vergangenen Jahr ein Förderantrag bei der Bezirksregierung Arnsberg gestellt worden. Sollte der Antrag positiv beschieden werden, kann die angedachte Umgestaltung voraussichtlich ab diesem Jahr erfolgen.

Um sicherzustellen, dass nach möglicher Bewilligung des Antrages zügig mit den entsprechenden Arbeiten begonnen werden kann, erledigt die Bigge Energie bereits jetzt einige Arbeiten an ihren Versorgungsleitungen. So wird ab dem 26. Februar bis voraussichtlich Mitte Mai unmittelbar an der Pfarrkirche St. Johannes Baptist )Pastorat, Buchhandlung Frey und Uhren Gummersbach) eine neue Gasleitung verlegt. Im Anschluss werden am Alten Markt und den angrenzenden Bereichen der Fußgängerzone weitere Gas- und Wasserleitungen erneuert.

Mehrere Bäume müssen weichen

Der Verkehr wird über die angrenzenden Straßen Am Kirchplatz, Truchseßgasse, Ennester Straße, Am Seewerngraben und Schüldernhof umgeleitet. Mit der bauausführenden Firma ist vereinbart, dass Anwohner und Anlieferer die Grundstücke erreichen können.

Bis Ende Februar werden ebenso als Vorbereitung auf den Umbau auf Höhe der Gaststätten „Fasskeller“ und „Gasthaus“ an der Niedersten Straße zwei Bäume gefällt, von denen ein Baum durch eine Neupflanzung ersetzt wird.

Rund um die Kirche St. Johannes Baptist sind im Rahmen schließlich acht weitere Baumfällungen nötig. Diese Maßnahme betrifft im vorderen Bereich des Kirchplatzes fünf Bäume, damit der Kirchplatz zum Alten Markt geöffnet und zudem eine barrierefreie Rampe gebaut werden kann. Im Anschluss ist für diesen Bereich ebenfalls eine Neupflanzung vorgesehen. Außerdem werden zwei Bäume vor dem Eingang der Bücherei und einer am Pastorat gefällt. Beide Bäume an der Bücherei werden durch Neupflanzungen ersetzt.