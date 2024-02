Altweiber im Rathaus: Bürgermeister ist jetzt eine Königin

Lennestadt Klasse Stimmung, tolle Kostüme: die Lennestädter Frauen verwandeln das Rathaus in Altenhundem wieder in einen närrischen Partytempel.

So kennt man sie, die jecken Weiber in Lennestadt. Schon gegen 9 Uhr waren die ersten kostümierten Damen in Lennestadts City unterwegs. Als sich um 13 Uhr die Pforten des Rathauses öffneten, strömten sie aus allen Ecken in den Verwaltungstempel. Am Mittwochabend wurde an gleicher Stelle noch um den Haushalt gerungen, davon war jetzt nichts mehr zu spüren. Die Band Hit-Mix und DJ Olli Mester heizten den jecken Frauen und den wenigen Herren kräftig ein und nach einer halben Stunde lagen sich alle schon feuchtfröhlich in den Armen und schunkelten um die Wette. So schön kann Karneval sein.

Schon am Vormittag hatten die Rathausweiber ihre traditionelle interne Sitzung gestartet und gezeigt, dass der Geschlechtertausch beim Schützenfest ganz einfach ist. So wurde der Bürgermeister, derzeit noch Schützenkönig in Sporke-Hespecke, kurzerhand von den jecken Frauen in ein Königinnenkleid gesteckt. Beim Einmarsch der Lennestädter Karnevalsvereine trug er aber schon wieder einen bunten Konfetti-Anzug und hielt wohl die bisher kürzeste Rede seiner Amtszeit. „Nach O kommt O, der Rathausschlüssel geht an Oberelspe.“ Sprach es und drückte dem Oberelsper Prinzen Rainer Autsch den Schlüssel in die Hand. Dann ging die Party weiter bis 18 Uhr und alle waren sich einig: Altweiber im Rathaus Lennestadt – immer ein Erlebnis.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe