Altweiber: Polizisten feiern im Olper Präsidium Karneval

Acht Polizisten (hier ein Symbolbild) haben in Olpe an Altweiber unerlaubt die Korken knallen lassen.

Kreis Olpe. Nach Dienstschluss an Altweiber lassen Polizisten den Abend mit einer kleinen Karnevalsparty ausklingen. Jetzt drohen ihnen Konsequenzen:

Mitgliedern einer Dienstgruppe der Kreispolizeibehörde Olpe drohen disziplinarische Konsequenzen: Sie haben unerlaubter Weise an Altweiber nach Dienstschluss in einem Sozialraum bei der Polizei eine kleine Karnevalsparty gefeiert und dabei sogar die Feuerwehr auf den Plan gerufen, nachdem ein Rauchmelder angeschlagen hatte. Die Beamten hatten offensichtlich die Nebelmaschine benutzt.

Polizeipressesprecher Michael Klein erklärt: „Angesichts der Vorbildfunktion der Polizei hat so ein Zusammentreffen in Diensträumen einen komischen Beigeschmack und kommt in der Öffentlichkeit nicht gut an.“ Das Ordnungsamt habe zwar keinen Verstoß gegen die Corona-Regeln ausgemacht und die Polizisten der gemeinsamen Dienstgruppe blieben auch unter sich. Trotzdem werfe diese unerlaubte Zusammenkunft kein gutes Licht auf die Polizeibehörde, so Klein.