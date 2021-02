Blick auf das Amazon-Verteilzentrum in Lengede. So wird es auch in Gerlingen aussehen.

Neubau Amazon in Wenden: Baugenehmigung für Verteilzentrum erteilt

Wenden/Kreis Olpe. Das Amazon-Verteilzentrum in Wenden kann gebaut werden. Der Kreis Olpe erteilte am Mittwoch die Genehmigung – trotz Protesten der Anwohner.

Der Bau eines neuen Verteilzentrums für Amazon in Wenden kann beginnen: Der Kreis Olpe hat am Mittwoch die Genehmigung erteilt. Im Industriegebiet „Auf der Mark“ in Gerlingen sollen eine Umschlaghalle mit Büro- und Sozialräumen, ein offenes Parkhaus und weitere Nebenanlagen entstehen.

In Gerlingen gab es großen Widerstand gegen die Pläne des Versandriesen. Mit der Amazon-Ansiedlung soll es auf der ohnehin schon viel belasteten Ortsdurchfahrt an normalen Tagen 3100 und an Spitzentagen 4200 Fahrzeuge mehr geben, hatte ein Gutachten ergeben.

Im Verteilzentrum werden die Pakete nach Postleitzahlen und Straßen sortiert und an die Auslieferungsfahrer ausgegeben. Die Lieferungen erreichen von dort Kunden im Umkreis von bis zu 70 Kilometern.

Neben der Logistikhalle soll ein Vier-Ebenen-Parkhaus für bis zu 600 Auslieferungsfahrzeuge gebaut werden. Zudem entstehen 147 Parkplätze sowie Warte- und Ladezonen für je 45 Fahrzeuge. Um das Gebäude gibt es einen Kreisverkehr. Die Anlieferung der Pakete erfolge von 22 bis 8 Uhr, die Auslieferung von 9 bis 14 Uhr.