Amazon-Weihnachtsgeschäft: WP-Mobil rollt nach Gerlingen

Gerlingen. Am Dienstag, 30. November, kommt die WP-Redaktion ins Schützenheim nach Gerlingen. Schwerpunkt-Thema ist das Weihnachtsgeschäft von Amazon.

. Die Tour des WP-Mobils geht weiter. Nach Oedingen am 16. November steuert die „rollende Lokalredaktion“ am Dienstag, 30. November, die Gemeinde Wenden an. Ziel des unübersehbaren Kleinbusses ist Gerlingen, der drittgrößte Ort in der südlichsten Kommune des Kreises Olpe. Ab 17 Uhr werden zwei Redakteure bzw. Redakteurinnen unserer Zeitung im Schützenheim vor Ort sein, um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Darüber, was ihnen auf den Nägeln brennt. Ein besonderer Dank gilt der St.-Antonius-Schützenbruderschaft Gerlingen, die uns ihr Domizil für diese Veranstaltung zur Verfügung stellt.

Amazon-Flotte rollt

Das WP-Team freut sich, viele Gerlinger aller Altersklassen, gerne auch Vertreter von Vereinen und Initiativen, begrüßen zu können. Schwerpunkt-Thema soll das erste Weihnachtsgeschäft von Amazon sein. Auf einer Fläche von 9100 Quadratmetern ist das neue Zentrum auf dem ehemaligen Otto-Gelände auf der Mark gebaut worden. Um das Gebäude herum gibt es eine Straße. Zudem ist ein Parkhaus gebaut worden mit vier Ebenen. Hier gibt es Platz für 600 Auslieferfahrzeuge. Nach einem Verkehrsgutachten ist in der Ortsdurchfahrt von Gerlingen täglich mit 4200 zusätzlichen Fahrten zu rechnen.

Am 17. November hat der Online-Versandriese sein neues Verteilzentrum in Gerlingen Betrieb genommen. Seitdem rollt die Amazon-Flotte durch Gerlingen. Nachts bringen Lkw die Pakete. Diese werden von der Nachtschicht im Verteilzentrum auf die Fahrzeuge sortiert, die sie dann zwischen 9 und 11 Uhr zu den Kunden bringen. Mit 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist Amazon im neuen Gerlinger Verteilzentrum gestartet. Insgesamt soll es hier 170 Stellen geben, wobei es vor Weihnachten eine Aufstockung auf über 200 geben soll.

Eine erste Bilanz

Wir möchten nach knapp zwei Wochen Weihnachtsgeschäft von Amazon eine erste Bilanz ziehen und die Erfahrungen der Gerlinger sammeln. Wie ist es angelaufen? Wo gibt es Probleme? Hat sich die Lage im vom Verkehr ohnehin schon arg gebeutelten Gerlingen weiter verschärft? Droht jetzt der Verkehrskollaps? Feuer frei! Alle Anregungen und alle kritischen Stimmen sind willkommen. Wir möchten uns ein aktuelles Meinungsbild zur Amazon-Ansiedlung im Ort machen.

Unter der Federführung von Ortsvorsteher Benjamin Hacke hatte sich die Interessengemeinschaft „Besser leben in Gerlingen“ gegründet. Sie fordert vehement eine Verkehrsentlastung für den Ort. Wie beurteilen Vertreter der Interessensgemeinschaft die aktuelle Situation? Auch auf diese Meinungen sind wir gespannt.

Seit vergangenen Mittwoch gibt es zudem eine neue Entwicklung. Wie berichtet, ist der Wunsch vieler Gerlinger nach einer direkten Autobahnanbindung der Industriegebiete an die A 4 geplatzt. Ein letzter Versuch von Bürgermeister Bernd Clemens bei der Autobahn AG ist gescheitert. Die endgültige Absage liegt schriftlich vor. Begründung: Eine Anschlussstelle so nah beim Autobahnkreuz Olpe-Süd sei nicht möglich. Der Fokus richtet sich jetzt auf eine Ortsumgehung. Auch hier sind wir gespannt auf die Meinungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an unserer WP-Mobil-Veranstaltung.

Neben dem derzeit alles beherrschenden Thema Amazon und Verkehr können aber natürlich auch alle anderen Dinge, die den Ort Gerlingen bewegen, auf den Tisch kommen. Die rollende WP-Lokalredaktion hört am Dienstag, 30. November, ab 17 Uhr im Schützenheim Gerlingen in der Kaiserstraße gerne zu.

Für alle herzlich willkommenen Gäste gilt die 3-G-Regel (geimpft, genesen, getestet vor maximal 48 Stunden). Bitte die Nachweise nicht vergessen.

