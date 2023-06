Andreas Hanses ist neuer Kaiser in Schönholthausen

Schönholthausen/Ostentrop. Andreas Hanses aus Ostentrop ist neuer Kaiser in Schönholthausen. Und das ist erst der Anfang, die Familie hat noch viel vor.

Andreas Hanses ist neuer Kaiser der Schützen in Schönholthausen und Ostentrop. Mit dem 138. Schuss fegte der 56 Jahre alte Federmacher und König von 2017 bei der Firma H + R am Samstag den Vogel aus dem Kasten und erfüllte damit den ersten Teil des Familienplans. Denn am Montag soll Sohn Linus (21) neuer Jungschützenkönig und Sohn Jonas (26) Schützenkönig bei den „Großen“ werden. „Ihr wisst, was Ihr zu tun habt“, sagte der neue Kaiser zu seinen Sprösslingen nach dem Kaiserschuss.

+++ Schönholthausden-Ostentrop: Sehen Sie hier die schönsten Bilder vom Kaiserschießen +++

Mit dem Trio freut sich auch Tochter Amelie (17) und Ehefrau und neue Kaiserin Michaela (48), von Beruf Floristin. In seiner Freizeit widmet sich der neue Kaiser der Feuerwehr und dem Weihnachtsbaumverkauf, während seine Gattin als zweite Vorsitzende der KG Holzentrop närrisches Blut in den Adern hat.

Die Mitbewerber Thomas Schulte, Sascha Mosch, Jürgen Jost und Werner Hoffmann hatten das Nachsehen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe