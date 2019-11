Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anmeldungen bis zum 4. Dezember

Das kostenlose Bindungstraining startet am Donnerstag, 9. Januar. Es erstreckt sich über ein halbes Jahr und findet jeweils donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr in den Räumlichkeiten des Familienzentrums St. Josef, Weidenauer Straße 28 in Siegen-Weidenau statt.

Wer teilnehmen möchte oder Fragen hat, meldet sich bei der katholischen EFL, 0271/57617, E-Mail: karin.wolf@erzbistum-paderborn.de. Anmeldeschluss: 4. Dezember