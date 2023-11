Aquatherm: Rosenberg-Brüder verlassen die Geschäftsleitung

Attendorn Bislang haben die Brüder Maik, Dirk und Christof Rosenberg das Attendorner Familienunternehmen Aquatherm geführt. Doch das wird sich bald ändern.

Die Unternehmensleitung des Attendorner Familienunternehmens Aquatherm, ein weltweit führender Hersteller von Kunststoff-Rohrleitungssystemen aus Polypropylen für den Anlagenbau und die Haustechnik mit Sitz in Attendorn-Biggen, stellt sich neu auf: Jan Kriedel wird ab 1. Januar 2024 gemeinsam mit Maik Rosenberg die Geschäftsführung bilden. Maiks Brüder Christof und Dirk Rosenberg, die das Unternehmen bislang in zweiter Generation geführt haben, werden gemeinsam mit Firmengründer Gerhard Rosenberg als Beiräte dem Unternehmen und der weltweiten Aquatherm-Gruppe verbunden bleiben.

Jan Kriedel wird ab Januar 2024 das Attendorner Familienunternehmen Aquatherm gemeinsam mit Maik Rosenberg führen. Foto: Aquatherm

„Sie sind und bleiben Teil der Aquatherm-Familie“, erklärt Nicole Holweg, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, auf Anfrage dieser Redaktion. Nur würden sich die beiden aus dem operativen Geschäft verabschieden und in Zukunft auf der strategischen Ebene weiterarbeiten.

Wir sind uns sicher, dass dieser Schritt ein sehr wertvolles Element für die zukünftige Entwicklung der Aquatherm GmbH ist. Die Brüder Maik, Dirk und Christof in einer Presseerklärung

„Als Inhaberfamilie Rosenberg sind wir dankbar und stolz auf die erreichten Meilensteine in den vergangenen 50 Jahren. Im Rückblick verlief diese Zeit selten linear, sondern war vielmehr immer wieder von Veränderungen geprägt. Deshalb werden wir der externen Dynamik mit vorausschauendem und aktivem Handeln als auch Souveränität auf Basis von langjährigen Erfahrungen begegnen“, werden die drei Brüder Christof, Dirk und Maik in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert.

In der Kunststoffindustrie

Der 45-jährige Diplom-Wirtschaftsingenieur Jan Kriedel aus Olfen im Münsterland bringt eine langjährige Berufserfahrung sowohl im Bereich Produktion als auch im Vertrieb mit. Aktuell hat er die Geschäftsführung bei einem mittelständischen Unternehmen der Kunststoffindustrie inne. Maik Rosenberg und Jan Kriedel werden Aquatherm mit klarer Ausrichtung, hoher Agilität und weiterhin nachhaltig verantwortungsvoll in die Zukunft führen, heißt es in der Mitteilung. Die Gesellschafterstruktur bleibt davon unberührt, die Familie Rosenberg besitzt weiterhin und dauerhaft alle Unternehmensanteile. „Wir sind uns sicher, dass dieser Schritt ein sehr wertvolles Element für die zukünftige Entwicklung der Aquatherm GmbH ist“, betonen Christof, Dirk und Maik Rosenberg.

Zu den Einsatzgebieten der Aquatherm-Produkte zählen unter anderem Trinkwasseranwendungen, der Heizungsanlagenbau sowie Brandschutz-Sprinklersysteme. Verbaut sind sie beispielsweise in der Elbphilharmonie in Hamburg, in den Kö-Bogen I und II in Düsseldorf, in verschiedenen olympischen Stätten, in zahlreichen Top-Hotels und Resorts sowie in AIDA-Clubschiffen. Das Unternehmen beschäftigt laut eigener Angaben rund 500 Mitarbeiter in Deutschland, Italien, England, USA und Kanada.

