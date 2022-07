Arbeiterpriester: Das Leben der einfachen Leute teilen

Hünsborn. Fritz Stahl stammt aus Hünsborn. Dort begeht der 87-Jährige auch sein diamantenes Priesterjubiläum.

Ein ungewöhnlicher Mensch feiert ein ungewöhnliches Fest: Fritz Stahl begeht sein diamantenes Priesterjubiläum. Der in Hünsborn geborene Fritz Stahl, inzwischen 87 Jahre alt, ist einer von einem knappen Dutzend in Deutschland lebenden Arbeiterpriestern: Er war zugleich Arbeiter und Priester.

Am 26. Juli 1962 wurde Stahl in Paderborn zum Priester geweiht. Sein Dienst begann wie vorgesehen, er wurde Studenten- und Gemeindepfarrer. Bis zu dem Tag, von dem er heute als seinem „Ortswechsel“ spricht. Ohne das Priesteramt niederzulegen, nahm er eine Arbeitsstelle in der Industrie an, wechselte die Soutane gegen den Blaumann, verzichtete auf das Priestergehalt und lebte vom Stundenlohn des Industriearbeiters.

Fritz Stahl, der seinen Altersruhesitz in Mannheim bezogen hat und weiter in der Bewegung aktiv ist, die sich inzwischen „Arbeitergeschwister“ nennt, weil inzwischen viele Laien mitmachen, zitiert gern einen französischen Arbeiterpriester, der seine Motivation so zusammenfasst: „Die Spiritualität ist dieselbe geblieben – in der Nachfolge Jesu das Leben der Kleinen und Unterdrückten teilen. Zu ihnen gehen, mit ihnen leben, die selbe Arbeit teilen.”

Eine ganz große Rolle in der Arbeit von Fritz Stahl spielte und spielt die Solidarität, hier besonders mit Brasilien. Die Rechte der dortigen Industriearbeiter liegen ihm am Herzen. Bis zu seiner Rente war er in einer Matratzenfabrik, einer Gießerei, einem Stahlhandel und einem Automobilwerk tätig und dabei stets für Arbeitnehmerrechte in erster Reihe. Dabei gehört aber auch die Eucharistie weiter zum Leben des Arbeiterpriesters, nur eben ohne feste Gemeinde.

Den Kontakt zu seiner Heimat Hünsborn hat Fritz Stahl nie ruhen lassen, zumal „Hessemanns“, so der Hausname der Stahls, eine große Familie bilden. Daher feiert er auch sein diamantenes Priesterjubiläum in seiner Heimat: im Hochamt am Sonntag, 7. August, das um 9 Uhr in der St.-Kunibertus-Kirche beginnt. Für die musikalische Umrahmung sorgt der Pfarr-Cäcilienchor Hünsborn. Die Predigt wird von Pfarrer Albert Koolen gehalten, einem 62-jähriger Arbeiterpriester, der laut Pfarrbrief „in einem großen Logistikunternehmen beschäftigt ist und sich dort als Mitglied im Betriebsrat für die Belange der Arbeitnehmer einsetzt“.

Darüber hinaus engagiert er sich als Vorsitzender des Vereins „Help for smile“ für die tamilische Minderheit im Norden und Osten Sri Lankas. Der Verein hilft vor allem Kindern. Auf Wunsch des Jubilars kommt die Kollekte des Gottesdienstes diesem Projekt zugute.

