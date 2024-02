Attendorn. Das gab es noch nie: Für eine riesige Summe werden die St.-Ursula-Schulen in Attendorn umgebaut. Doch was genau ist dort eigentlich geplant?

An den St.-Ursula-Schulen (Gymnasium und Realschule) in Attendorn startet in den Sommerferien ein lang geplanter, millionenschwerer Umbau: Das Erzbistum Paderborn als Träger der Ursulinen investiert mehr als 19 Millionen Euro in den Neubau einer multifunktionalen Mensa, in die Erweiterung der bestehenden Dreifachsporthalle sowie in eine umfangreiche Sanierung des naturwissenschaftlichen Gebäudetraktes. Die Umbauarbeiten sollen zum Schuljahr 2026/27 abgeschlossen sein. Die Architekturleistung und die Projektsteuerung übernimmt das Attendorner Architekturbüro Hengstebeck.