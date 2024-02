Attendorn. Nach der Absage des Biggesee Open Airs wird nicht nur Michael Patrick Kelly beim Attendorn Open Air auftreten. Diese Musiker haben zugesagt.

Nach der Absage des Biggesee Open Airs für 2024 ist das dafür stattfindende Attendorn Open Air (AOA) mit Blick auf die Künstler nun komplett: Neben Michael Patrick Kelly, der bereits für das Biggesee Open Air gebucht war und nun im Rahmen seiner „B.O.A.T.S. Live 2024“ Tour am 30. Mai in der Hansestadt auftritt, werden sich die Kölner Rock-Band Kasalla, bekannt für ihre kölschen Karnevalshits, der Pop-Musiker Mo-Torres und das Rap-Duo 257ers in Attendorn die musikalische Ehre geben. Sie alle werden auf dem Parkplatz vor der Atta-Höhle auftreten. Die zweitägige Freiluft-Veranstaltung wird veranstaltet von a.s.s. concerts aus Hamburg in Zusammenarbeit mit der Stadt Attendorn.

Die Band Kasalla (hier bei einem Festival in Dinslaken) tritt beim Attendorn Open Air auf. © FUNKE Foto Services | Lars Fröhlich

Den Anfang macht am Donnerstag, 30. Mai, der Sohn der bekannten Kelly-Family. Michael Patrick tritt ab 19 Uhr auf, Einlass ist um 17.30 Uhr. Von den 5000 möglichen Tickets sind bereits knapp 4000 verkauft. Auf seinem aktuellen Album B.O.A.T.S („Based On A True Story“) verarbeitet er Geschichten aus aller Welt, die durch wahre Begebenheiten inspiriert sind, in kraft- und gefühlvollen Songs, darunter die Hitsingles „Beautiful Madness“, „Throwback“, „Blurry Eyes“, „Best Bad Friend“ und „Wonders“.

Daniel Schneider (links) und Mike Rohleder von den 257er (hier bei einem Konzert in der Grugahalle in Essen) geben sich Ende Mai in Attendorn die Ehre. © Essen | Socrates Tassos

Tags drauf am Freitag, 31. Mai, treten dann Kasalla ab 18.30 Uhr, Mo-Torres ab 20 Uhr und die 257ers ab 21.30 Uhr auf. Einlass ist bereits um 17 Uhr. Den Freitagabend musikalisch eröffnen wird der junge, aufstrebende DJ Maroox. Der Vorverkauf für den zweiten Event-Tag startet am heutigen Freitag, 16. Februar, um 15 Uhr. Tickets sind erhältlich im Internet über die Ticket-Verkaufsplattform Eventim.

Mehr zum Thema

Die kölsche Band Kasalla, die in der Vergangenheit bereits in der Attendorner Stadthalle zu Gast war, landete mit mehreren Alben auf den vorderen Plätzen der Charts. Mit ihrem aktuellen Album „Rudeltiere“ und Hits aus mittlerweile zwölf Jahren Bandbestehen werden sie an der Attahöhle zu Höchstform auflaufen, heißt es in einer Pressemitteilung. Mo-Torres werde mit einer sympathischen Pop-Rap-Mischung über Themen aus seinem Alltag und über gesellschaftliche Beobachtungen die Zuschauer unterhalten. Der Kölner hat bereits zwei Top-5-Alben in der Tasche. Das Essener Rap-Duo 257ers, bestehend aus Daniel Schneider und Mike Rohleder, ist mit Songs wie „Masturbation“, „Holz“ und „Holland“ Dauergast auf den Partyplaylists.

„Ich freue mich, dass wir das erste Attendorn Open Air nun rund haben und dabei einen breites Angebot für unterschiedliche Zielgruppen bieten können. Dieses Open Air wird ein echter Mehrwert für Attendorn und die Region. Und als bekennender Köln-Liebhaber freue ich mich besonders darüber, dass mit Kasalla und Mo-Torres echte kölsche Töne nach Attendorn kommen“, freut sich Attendorns Kulturamtsleiter Frank Burghaus.

Fehlende Genehmigungen

Dietmar Harsveldt als Veranstalter des Biggesee Open Airs (BOA), das bei seiner Premiere im Jahr 2022 mehr als 50.000 Besuchern an den Sonderner Kopf direkt am Biggesee lockte, begründete die Absage des BOA unter anderem mit einer fehlenden Genehmigung zur Erweiterung des Konzertgeländes für 15.000 Fans, die für eine wirtschaftliche Durchführung essenziell gewesen wäre. Weitere Gründe seien steigende Durchführungkosten gewesen und die Tatsache, dass die im Sommer stattfindende Fußball-Europameisterschaft die Preise in der Branche nach oben ziehen würde. Allerdings wehrten sich die Stadt Olpe und der Kreis gegen den Vorwurf, den Genehmigungsprozess verzögert zu haben – unter anderem hätten noch Unterlagen des Veranstalters gefehlt und der Antrag zur Erweiterung der Besucherkapazitäten sei erst im August 2023 im Olper Rathaus eingegangen, erklärte Steffen Sieler, Abteilungsleiter der Bauaufsichtsbehörde in Olpe.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

„Unmittelbar nach dem erfolgreichen Start des Biggesee Open Air in 2022 haben wir mit den Arbeiten an einer Fortsetzung begonnen. Nach der Pause in 2023, die sich rückwirkend betrachtet als richtig herausgestellt hat, haben wir fest an das Comeback in 2024 geglaubt. Eine wirtschaftliche Durchführung ist unter diesen Bedingungen leider nicht möglich“, ließ sich Harsveldt in einer Pressemitteilung zitieren. Dafür werden nun Michael Patrick Kelly, Kasalla, Mo-Torres und die 257er beim großen Attendorn Open Air den Zuhörern einheizen.