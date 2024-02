Saalhausen. 70-Jähriger entpuppt sich als Betrüger und hat im Landhotel Voss in Saalhausen seine Rechnung nicht bezahlt. Er saß bereits in Haft.

Das Vier-Sterne Luxus Landhotel Voss in Saalhausen ist auf einen Betrüger hereingefallen. Dies machte Geschäftsführer Andreas Voss jetzt bekannt und erstattete Anzeige bei der Polizei des Kreises Olpe. „Uns liegt eine Anzeige wegen Einmietbetrug vor. Es handelt sich um einen 70-Jährigen aus dem Raum Detmold, der bereits einschlägig bekannt ist“, bestätigt Oliver Boersma, Polizeihauptkommissar der Kreispolizeibehörde Olpe, auf Anfrage dieser Zeitung.

Der Fall ereignete sich über die Karnevalstage und im Trubel verschwand der 70-Jährige dann, ohne seine Rechnung über 600 Euro zu bezahlen. Im Kreis Olpe ist er seitdem nicht weiter in Erscheinung getreten, wie Thorsten Scheen von der Polizei Olpe jetzt bestätigte. Gerüchten zufolge hielt sich der Senior wohl auch in Hotels im Hochsauerland auf oder buchte sich dort ein Zimmer. „In unserem Kreis liegt gegen ihn keine Anzeige vor und in dem Hotel, in dem er sich eingemietet hatte, tauchte er nicht auf“, wie Laura Burmann von der Polizeipressestelle des Hochsauerlandkreises mitteilte.

Andreas Voss, der zu seinen Gästen stets ein sehr gutes Vertrauensverhältnis pflegt, machte den Fall öffentlich, indem er mit einem Beitrag auf Social Media andere Hoteliers aus seinem Bekanntenkreis warnen wollte. Der adrett wirkende Mann habe bei seinem Check-in an der Rezeption einen sehr ordentlichen und gepflegten Eindruck gemacht. „Ich hätte ihn nicht als Betrüger erkannt und er hat auch nicht über die Stränge geschlagen oder über seine Verhältnisse bestellt, sondern zum Abendessen mal ein Getränk“, beschreibt Andreas Voss das Auftreten des Gastes.

Andreas Voss vom Landhotel Voss hat gegen einen Gast Anzeige wegen Betrug erstattet. © Landhotel Voss | Landhotel Voss

Dennoch reiste er, wohl im Karnevalstrubel rund um den Rosenmontagsumzug, heimlich ab, ohne seine Rechnung von drei bis vier Übernachtungen inklusive Halbpension zu bezahlen. Am Freitag war er angereist, nachdem er sich telefonisch nach einem freien Zimmer erkundigt hatte. „Wir waren bis auf dieses Einzelzimmer, das der Herr angemietet hat, ausgebucht“, so Voss.

Rechnung über 600 Euro nicht bezahlt

Rund 600 Euro stehen am Ende auf der Rechnung, auf der Andreas Voss nun sitzenbleibt, denn sein Zimmer ist am Dienstagmorgen, 13. Februar, leer, als die Reinigungskraft dieses herrichten möchte. Andreas Voss versucht den Gast auf der angegebenen Telefonnummer zu erreichen, jedoch ohne Erfolg. Unter seiner Anschrift findet er im Internet eine Einrichtung für Betreutes Wohnen. „Hier wurde mir gesagt, dass er seine Rechnungen nicht bezahlt habe“, berichtet der Hotelier.

Auch wenn es immer mal vorkommt, dass ein Gast seine Rechnung nicht begleicht, möchte das Landhotel Voss die Sicherheitsmaßnahmen nicht verschärfen: „Unser Motto lautet ‚Zu Gast bei Freunden‘ und wir haben viele Stamm- und Vertrauensgäste, die immer wieder zu uns kommen.“

Der Mann wird zur Vernehmung gesucht

Der 70-Jährige betreibt die Betrugsmasche seit mehr als drei Jahren, wie Thorsten Scheen von der Pressestelle der Kreispolizeibehörde Olpe bestätigt: „Wegen Betrug saß er in den Jahren 2020 und 2022 bereits in Haft“.