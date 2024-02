Attendorn. Nach 18 Jahren Vorstandsarbeit an der SPD-Stadtverbandspitze zieht sich Wolfgang Langenohl aus dem Amt zurück. Was er seinem Nachfolger wünscht.

Regelmäßige Personalwechsel an der Spitze ihres Stadtverbandes kennt die Attendorner SPD nicht. Wolfgang Langenohl (56) war in der mittlerweile 128-jährigen Parteigeschichte in Attendorn erst der 13. Vorsitzende. Seit 2011 hatte der gebürtige Düsseldorfer, der in Olpe aufwuchs, dieses Amt inne, zuvor war der verheiratete Familienvater zweier Kinder seit 2006 2. stellvertretender Vorsitzender und seit 2005 Bildungsbeauftragter im Vorstand – in Summe also rund 18 Jahre Vorstandsarbeit. Am Freitagabend schied er auf eigenen Wunsch als Stadtverbandsvorsitzender aus. Sein Nachfolger wird Michael Hoberg (52), der staatlich geprüfte Maschinenbautechniker wurde mit großer Mehrheit gewählt.