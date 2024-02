Kreis Olpe/Obermelbecke. Deutsche Jugend-Islandpferdemeisterschaft (DJIM) kommt in den Kreis Olpe – mit über 1500 Besuchern. Wie Obermelbecke das schaffen will.

Vier Einwohner, 150 Islandpferde, eine Zufahrtsstraße – das ist das kleine Dorf Obermelbecke bei Elspe in der Stadt Lennestadt. Mit seinem großen Islandpferdegestüt und der in Westfalen einmaligen Reitsportanlage ist es der Familie Hufnagel gelungen, erstmals eine Deutsche Meisterschaft in die Region und nach Falkenegg zu holen. Vom 27. bis zum 30. Juni findet auf dem Islandpferdegestüt die Deutsche Jugend- und Junioren-Islandpferdemeisterschaft (DJIM) statt. Das weltweit größte Jugendturnier im Islandpferdesport erwartet bis zu 400 Pferde-Reitkombinationen in Obermelbecke.