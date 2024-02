Attendorn. Die Hansestadt Attendorn wertet ihre Innenstadt weiter auf. Dabei müssen sechs Bäume gefällt werden. Neue Bäume werden gepflanzt.

Im Rahmen der weiteren Umsetzung des Innenstadtentwicklungskonzepts (IEK) wird in diesem Jahr in Attendorn die Kölner Straße vom Kreisverkehr Kölner Tor stadteinwärts bis zur Einmündung Feldkirmes aufgewertet. Das teilt die Hansestadt Attendorn in einer Pressemitteilung am Montag, 19. Februar, mit. Hierbei werden sechs Bäume ersetzt, die sich standortbedingt in einem Zustand befinden, in dem sie sich nicht weiter entwickeln können.

Die Bäume müssen noch vor Beginn des Sommerrodungsverbots im März gefällt werden. Nach Ende der Baumaßnahme werden in den qualitativ verbesserten Baumbeeten neue Säulenhainbuchen gepflanzt. So entsteht ein einheitliches Bild zusammen mit den verbleibenden Hainbuchen.