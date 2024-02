Kreis Olpe. Es gab einen spektakulären Fall mit K.-O.-Tropfen im Kreis Olpe. Ist es in den vergangenen Jahren zu weiteren Vorfällen gekommen?

Es war ein spektakulärer Fall. Zwischen Oktober 2012 und April 2014 hatte ein Mann sechs Frauen in seinen Wohnungen in Rhode und Drolshagen K.-o.-Tropfen in Getränke gemischt, um sie widerstandslos zu machen und Sex mit ihnen zu haben. Die Frauen hatten von Übelkeit und Erbrechen berichtet und betont, dass sie keinen Sex wollten. Das Olper Schöffengericht hatte den Drolshagener am 26. Juli 2016 zu drei Jahren Haft verurteilt.