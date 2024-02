Heggen. Am kommenden Sonntag findet erneut eine Kundgebung für Vielfalt und Demokratie im Kreis Olpe statt. Ort des Geschehen ist diesmal Heggen.

Die nächste Demonstration gegen Rechtsextremismus im Kreis Olpe steht an: Am kommenden Sonntag, 25. Februar, will das Finnentroper Dorf Heggen ein Zeichen für Vielfalt und Demokratie setzen. Unter dem Motto „Nein zur AfD. Nie wieder ist jetzt“ startet die Kundgebung um 12 Uhr im Park neben Schreibwaren Kramer. Von dort gehen die Teilnehmer, die ihre Plakate mitbringen sollen, zum Bahnhof im Unterdorf, wo Redebeiträge stattfinden.

Die Demonstration richtet sich wie zuletzt in Altenhundem oder Olpe gegen die Abschiebungspläne der rechtsextremen Szene, die durch Enthüllungen des Recherchenetzwerkes „Correktiv“ in die Öffentlichkeit gekommen sind. Initiatoren der Kundgebung in Heggen sind Theo Sonneborn und Sophie Hunold. Sie bekommen Unterstützung durch die Initiativgruppe „Olpe gegen Rechts“ und die Lennestädter AG „Es TUT sich WAS“. Ein Flyer mit Terminankündigung, der auf die Veranstaltung aufmerksam machen soll, steht bereits auf der Internetseite von Heggen (www.heggen.de) unter dem Reiter „Termine“.