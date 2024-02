Olpe/Siegen. Die IHK hat zum 175-jährigen Bestehen eine Chronik herausgebracht – mit Augenmerk auf die NS-Zeit. Ein Aufrütteln gegen rechte Umtriebe.

Das 175-jährige Bestehen ist für die Industrie- und Handelskammer Siegen ein Grund zum Feiern. „Es war aber von Anfang an klar, dass nicht nur gefeiert wird, sondern das Jubiläum auch Anlass sein muss für eine Chronik“, so IHK-Geschäftsführer Hans-Peter Langer. „Und zwar kein Band, der im Regal landet, sondern eine Schrift, die wirklich gelesen wird“, ergänzt Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener, der sich gemeinsam mit IHK-Präsident Walter Viegener und Vizepräsident Christopher Mennekes in der Olper Geschäftsstelle der IHK zum Gespräch mit unserer Redaktion getroffen hat, um die Chronik vorzustellen und einen Blick in Vergangenheit und Zukunft zu werfen.