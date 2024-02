Attendorn. Das ehemalige Stellwerk, das mittlerweile im Kreisverkehr vor dem Bahnhof steht, sorgt für Diskussionen. Zuletzt durch den Veilchendienstagszug.

Die Wagenbauer des SV 04 Attendorn fielen beim großen Veilchendienstagszug mal wieder mit ihrem Lokalkolorit auf: Die Karnevalisten nahmen in diesem Jahr die neue Installation im Kreisverkehr am Bahnhof, in dem die Original-Stellwerksteile einen Platz gefunden haben, auf die Schippe und fragten: „Ist das Kunst oder kann das weg?“ Tausende Zuschauer erblickten während des großen Umzugs auf dem Wagen der 04er zudem einen Müllmann, der einen kritischen Blick auf das Stellwerk im Kreisverkehr wagte.