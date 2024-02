Olpe. In Olpe steht seit einiger Zeit ein lilafarbenes Fahrrad. Doch wann darf das entsorgt werden? Das Ordnungsamt der Stadt Olpe klärt auf.

Ein lilafarbenes Damenfahrrad steht seit einiger Zeit einsam, verlassen und angekettet in einem Fahrradständer vor dem Supermarkt Kaufland in Olpe. In der Facebook-Gruppe „Gerüchteküche Olpe“ sorgte dies schon für Diskussionen. Eine Kaufland-Mitarbeiterin erklärt auf Anfrage dieser Zeitung: „Das Fahrrad gehört einer Kundin, die uns bekannt ist. Es steht immer wieder mal dort.“ Wie lange das Fahrrad dort schon stehe, könne sie nicht sagen. Bei Facebook wollen einige Kommentatoren wissen, dass das Fahrrad bereits einige Wochen bis Monate dort verweile. Auch wenn das Damenrad der Marke „Peugeot“ nicht mehr fahrbereit ist und einen platten Reifen hat, sei es laut Kaufland-Mitarbeiterin nicht möglich, fremdes Eigentum zu entfernen.