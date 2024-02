Finnentrop. Hobby Horsing ist der neue Trend. Mit Steckenpferden springen Reiter über Hindernisse. Susanne Mennekes aus Finnentrop näht diese Pferde.

„Ich war die Einzige, die froh war, dass unser Urlaub zu Ende war“, erzählt Susanne Mennekes aus Finnentrop. Keine Frage, der Urlaub in der Nähe von Cuxhaven war toll, denn hier hat die 52-Jährige erstmals die Pferde entdeckt, die sie heute näht. Ihr kleines Unternehmen „Hobby-Horse Sauerland“, das sie im Nebengewerbe führt, gibt es seit 2020 und es begann mit dem Urlaub an der Nordsee. Im Internet stieß Susanne Mennekes auf diese hübschen Pferdeköpfe, die auf einem Stock steckten. Beim Hobby Horsing laufen Reiter mit dem Stock zwischen den Oberschenkel klemmend und in der Hand den Pferdekopf haltend durch einen Parcours oder springen über Hindernisse.