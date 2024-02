Heid. Die Idee war in einem Workshop des Schützenvereins in Heid entstanden. Die geheime Abstimmung ergab ein eindeutiges Ergebnis.

Bereits vor Jahren gab es in Heid einen Anlauf, auch Frauen als Mitglieder im örtlichen Schützenverein aufzunehmen. Das Unterfangen scheiterte damals. Nun gab es erneut den Wunsch, dass auch Frauen bei den Schützen in Heid – mit allen Rechten und Pflichten – mitmischen können. Das bedeutet, dass sie auch beim Vogelschießen dabei sind und auch in Ämter gewählt werden können. Die Idee war in einem Workshop des Schützenvereins mit verschiedenen Altersgruppen entstanden. Die Weichen sollten am vergangenen Samstag bei der Jahreshauptversammlung gestellt werden. Auf der Tagesordnung stand eine entsprechende Satzungsänderung, in der der Passus gestrichen werden sollte, dass es nur männliche Mitglieder ab 18 Jahre gibt.