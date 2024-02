Ottfingen. In Ottfingen soll ein neues Wohngebiet entstehen. Das stößt bei den Bürgern bereits auf sehr großes Interesse. Was genau geplant ist.

Keine Leerstände und weiterhin eine Nachfrage nach Bauplätzen: In der Gemeinde Wenden scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Das wurde deutlich am Mittwochabend bei der Bürgerversammlung in der Turnhalle in Ottfingen. „Ich bin seit acht Jahren bei der Gemeinde Wenden. Wir haben das Problem Leerstand nicht. Wenn Immobilien leer stehen, sind sie relativ schnell wieder verkauft“, sagte Markus Hohmann, Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung.