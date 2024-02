Kreis Olpe. Vom Kölner Zoo bis zum Hagener Theater: Wir schauen für Sie in die weitere Region und liefern Tipps für einen ereignisreichen Ausflug.

Das letzte Februar-Wochenende steht an. Sollten Sie am Samstag oder Sonntag noch nicht verplant sein, finden Sie an dieser Stelle wieder unsere Freizeit-Tipps.

Mein Tipp für Sie

Fünf Tage lang war der Kölner Zoo wegen „aviärer Influenza“, wie Vogelgrippe fachlich heißt, geschlossen. Die Notfallmaßnahmen waren erfolgreich, ohnehin ist das Virus für Menschen unbedenklich. Nun kann der Zoologische Garten, der unserer Region am nächsten liegt, bedenkenlos wieder besucht werden. Lediglich der Vogelbestand bleibt weiterhin „aufgestallt“. Daher sind alle Häuser, in denen Vögel gehalten werden, weiterhin geschlossen. Dennoch sind weit über 9000 Tiere in über 500 Arten zu erleben.

Das könnte Sie interessieren:

Das Aquarium, das Elefantenhaus, das Giraffenhaus, das Madagaskarhaus und das Urwaldhaus sind komplett geöffnet, ebenso wie die Spielplätze und der Zoo-Shop. Fast alle Fütterungen finden regulär statt. Das Zoorestaurant ist bis einschließlich 1. März aufgrund von länger geplanten Reparaturarbeiten geschlossen. Die Imbissstände auf dem Zoogelände sind geöffnet. Der Zoo hat bis 29. Februar täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Ab 1. März gilt die Sommeröffnungszeit von 9 bis 18 Uhr. Mehr Infos: www.koelnerzoo.de

Mal was anderes

Susanne Pätzold hat sich längst einen Namen gemacht. Man kennt sie aus diversen Bühnen- und TV-Produktionen. Im PZ Meggen präsentiert sie nun ihr Solo-Programm „Multiple Choice“. Die Gäste dürfen sich auf eine bunte, humorvolle und abwechslungsreiche Zeit wünschen – ein herrlicher Abend der Entscheidungen, wie es in der Ankündigung heißt. Begleitet wird Susanne Pätzold von einer kleinen, feinen Band und natürlich bringt sie auch ihre multiplen Bühnen- und TV-Persönlichkeiten mit: Ursula von der Leyen oder Christian Lindner, Kardinal Woelki oder Andrea Berg. Tickets: tickets@kulturgemeinde-hundem-lenne.de, Tel. (02723) 608403, Theaterkasse ist ab 19 Uhr geöffnet, aktuelle Infos: www.kulturgemeinde-hundem-lenne.de

Für die Kleinen

Ein „Theaterabenteuer zwischen Epos und Realität, Sehnsucht und Aufbruchsstimmung“ verspricht das Theater in Hagen am Samstag. Dort findet um 18 Uhr die Premiere „Eine Odyssee“ statt. Dabei geht es um junge Hagener, die Schicksalsschläge erlitten haben und lernen mussten, damit umzugehen. Ihre Lebensgeschichten erzählt Regisseurin Anja Schöne und verbindet dies mit griechischer Mythologie. Empfohlen wird dieses Stück vor allem für Fünft- bis Achtklässler. Karten gibt es für 12 Euro. Mehr Infos gibt im Netz uznter www.theaterhagen.de

Sporthighlight der Woche

Es ist wieder so weit: Der „Klassiker“ des südwestfälischen Fußballs steigt in Finnentrop/Bamenohl. Dort gastiert am Sonntag der Rivale Sportfreunde Siegen, ein Derby, immer gut für große Zuschauermassen. Anstoß ist um 15.30 Uhr in der H&R-Arena.