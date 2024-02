Elspe. Karl-May-Fans dürfen gespannt sein, wenn im Sommer „Winnetou und das Halbblut“ auf der Naturbühne mit einem neuen Darsteller gezeigt wird.

Am 22. Juni starten die Karl-May-Festspiele auf der großen Naturbühne des Elspe-Festivals in die nächste Runde und stehen vor einer aufregenden Saison. „Winnetou und das Halbblut – Ein Kampf auf Leben und Tod“ verspricht eine atemberaubende Inszenierung und soll das Publikum in Elspe mit einer mitreißenden Darbietung begeistern.