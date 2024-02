Heggen. Im März ziehen wieder Flüchtlinge in die ehemalige Jugendherberge ein. Der Betreuungsdienstleister ist vor Jahren in die Schlagzeilen geraten.

Die Vorbereitungen sind soweit abgeschlossen, die letzten Arbeiten im und am Gebäude ebenso: In wenigen Tagen, planmäßig Mitte März, werden wieder Flüchtlinge in die ehemalige Jugendherberge in Heggen einziehen. Bis März 2026 wird die Bezirksregierung aus Arnsberg die Liegenschaft an der Ahauser Straße als Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) des Landes NRW nutzen, um geflohene Familien unterzubringen. Die alte Jugendherberge, mittlerweile umzäunt, hat Platz für rund 200 Personen. Eine solche Einrichtung betreibt das Land bereits mit ihrem „Regenbogenland“ in Olpe, hier ist etwa doppelt so viel Platz. Die Gemeinde Finnentrop als Eigentümerin hatte sich mit der Bezirksregierung auf einen Mietvertrag für zweieinviertel Jahre geeinigt.