Attendorn/Lennestadt/Kirchhundem. Der Firmenkundendirektor der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem, Dirk Stenger, wird zum stellvertretenden Vorstandsmitglied befördert

In seiner jüngsten Sitzung hat der Verwaltungsrat der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem die Bestellung von Dirk Stenger zum stellvertretenden Vorstandsmitglied beschlossen. Inzwischen hat auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) „grünes Licht“ für den Beschluss gegeben. Damit wird Dirk Stenger, Direktor Firmenkunden und Vermögensmanagement, zum 1. April stellvertretendes Vorstandsmitglied der heimischen Bank.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates, der Bürgermeister der Gemeinde Kirchhundem, Björn Jarosz, ist überzeugt, die optimale Lösung gefunden zu haben: „Dirk Stenger ist nicht nur fachlich, sondern auch menschlich seit vielen Jahren eine Spitzenkraft unserer Sparkasse.“ Er sei ein geschätzter Partner bei den Firmenkunden im Geschäftsgebiet. Darüber hinaus sei Stenger auch wegen seines ehrenamtlichen Engagements in der Region bekannt. Jarosz: „Wir sind sehr froh darüber, dass er die Sparkasse künftig in verantwortungsvoller Position in die Zukunft begleitet.“

Dirk Stenger wurde durch den Verwaltungsrat bereits zum Jahresbeginn 2023 als Verhinderungsvertreter des Vorstands bestellt. Nun folgt der nächste Karriere-Schritt bei der heimischen Sparkasse. Der passionierte Handball-Fan absolvierte seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der damaligen Stadtsparkasse Kreuztal. 2001 wechselte er zur Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem. Seit September 2020 ist Dirk Stenger Leiter des Bereichs Firmenkunden und Vermögensmanagement. Im Geschäftsgebiet der Sparkasse ist Dirk Stenger unter anderem als Kassierer des Stadtsportverbandes Attendorn sowie des Mutter-Kind-Hilfe-Vereins im Kreis Olpe und als Beisitzer im Stadtmarketingverein Lennestadt ehrenamtlich aktiv. Stenger: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Verwaltungsrates und die kommenden Aufgaben.“