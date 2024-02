Altenhundem. Komikerin Karin Berkenkopf begeistert das gespannte Publikum in der Sauerlandhalle – der Themen-Kosmos der Frieda Braun ist schier grenzenlos.

Es ist 17.15 Uhr, Sound- und Lichtcheck in der Sauerlandhalle. „Ich freue mich auf heute Abend“, ruft ein früher Fan der zierlichen Dame auf der Bühne zu. „Ich mich auch, wenn es stattfindet“, ruft die Dame zurück. Denn das Licht will noch nicht so recht funktionieren. Keine Frage: Frieda Braun kann auch ironisch. Drei Stunden später steht die Winterbergerin augenzwinkernd hinter ihrer übergroßen Brille auf der großen - jetzt voll beleuchteten - Bühne und blickt in 500 erwartungsvolle Gesichter. Ein „Warm up“ gibt es nicht, die 1,60 Meter kleine Person gibt sofort Gas – wie immer, wenn Karin Berkenkopf, wie „Frieda“ im richtigen Leben heißt, zu Gast bei den Spassbacken in Altenhundem ist.

Spannende Unterhaltung

Köstlich ihre ganz eigenen Beobachtungen aus der langweiligen Coronazeit, in der man aus dem „Schlafanzug“ gar nicht mehr herauskam und der Rasenroboter zum Event wurde. Dann kam die Kirche dran. Frieda plauderte über ihre Taktik im Beichtstuhl und nahm dem lachenden Publikum die Beichte ab. Wie schnell sich gute Vorsätze in Luft auflösen, warum Frauen vorm Fernseher immer Füße so kalt wie „Schnitzel aus dem Gefrierfach“ haben und wie ein Trip in das „Gar nichts“, also Norwegen, zum Kampf der brettharten Haarpracht gegen den Ostwind wird, Thermomix und Haushaltsmittel, Friedas Themen-Kosmos war wieder grenzenlos und ihre Vergleiche Spaß pur.

In ihrem Programm „Jetzt oder nie“ geht es auch um Beziehungen. Die Beziehung bzw. die Chemie zwischen „Frieda Braun“ und den „Spassbacken“, die bis 2019 unter anderem beim Frauenkarneval selbst auf der Bühne standen, passt einfach. Als die Theatergruppe - gemeinsam mit dem Schützenverein Altenhundem - zum sechsten Frieda-Braun-Gastspiel trommelten, waren die Karten in 24 Stunden vergriffen, auch die nachgelegte Zusatzveranstaltung am Donnerstag war ruckzuck ausverkauft. „Ich spiele öfter Zusatzveranstaltungen, aber dass die Karten so schnell weg gehen… das ist schon sehr selten“, zeigte sich selbst Frieda beeindruckt.

Große Beliebtheit in der Region

Keine Frage, das Altenhundemer Publikum mag die schrullige Figur in ihrem braunen Kostüm, hängt an ihren Lippen, wenn sie die Neuigkeiten aus ihrer “Splittergruppe“ mit Worten in den Saal malt, mit unverkennbarer Mimik und Gestik und ihrem Sauerländer Slang. Susanne Schneider, eine der sieben Spassbacken, erinnert sich an die erste Begegnung: „Ich sah Karin damals in Oberhundem und sie sprach so wie die Mutter meiner Freundin aus Winterberg.“

„Frieda Braun“ alias Karin Berkenkopf sorgt in der Sauerlandhalle für tolle Stimmung. © Volker Eberts | Volker Eberts

Es hatte gefunkt. Kurz danach buchten die Spassbacken die Kabarettistin, die mittlerweile fast nur noch in großen Theatern auftritt, aber gern nach Altenhundem kommt. Warum? „Ich kenne die Spassbacken jetzt schon so lange und das Publikum ist hier immer sehr gut drauf“, so Berkenkopf. An eine Vorstellung hat sie eine besondere Erinnerung – damals hatte sich eine Fledermaus auf die Bühne verirrt. „Ich hatte schon Schmetterlinge und Marienkäfer, aber noch nie eine Fledermaus.“

Drei Fragen

Sie spielen bis Montag an sechs Tagen hintereinander und dann verschiedene Programme. Ist das nicht total anstrengend?

Nein. Ich habe meine vier Programme alle im Kopf. Das heißt aber nicht, dass ich nicht vergesslich bin. Ich lasse schon mal gerne die Schlüssel liegen.

Hat das Publikum die Corona-Pause gut überstanden und merken Sie auf der Bühnen die allgemeine Krisenstimmung im Land?

Nach der Pause mussten sich die Leute erst wieder an die Nähe untereinander gewöhnen, aber das ging recht schnell. „Jetzt oder nie“ ist in der Coronazeit entstanden, ein bisschen Corona kommt auch vor. Von einer Krisenstimmung merke ich nichts. Die Leute kommen hierher, um zu lachen.

In Altenhundem sind kaum Männer im Saal, ist das woanders genauso?

Nein, ich habe normalerweise 60 bis 70 Prozent Frauen im Publikum, der Rest sind Männer. Kann aber auch sein, dass einige mitgeschleppt wurden!

Um flatterndes Getier ging es bei „Jetzt oder nie“ nicht, aber ums reale Leben. Frieda und ihre Freundinnen Mia, Lisbeth, Marie und der Rest der legendären Splittergruppe schlagen sich mit Situationen herum, die jeder kennt. Wenn Frieda mit ihren genüsslichen Beschreibungen das Kopfkino des Publikums anknipst, wird sogar aus delikat lustig, zum Beispiel wenn die Nase in die Suppe tropft und dadurch bei der pingeligen Marie („Auf ihrem Grabstein müssten ihre Lieblingsworte stehen: Gebt mir mal einen feuchten Lappen.“) das spanische Herpesmonster geweckt wird oder wenn das Handy mit dem Tümpel aus dem Klo gerettet werden muss.

Nach mehr als zwei Stunden dankte das Publikum der Kabarettistin mit stehenden Ovationen. „Klasse“, „Einfach unglaublich“, „Toller Abend“ oder „Habe immer noch Tränen in den Augen“, lauteten die Kommentare aus dem Publikum. Fazit nach einem höchst unterhaltsamen Kabarettabend: De Spassbacken, Altenhundem und Frieda Braun – das passt einfach.

Im November kommt Rüdiger Hoffmann

Übrigens: Die nächste Kabarett-Veranstaltung von De Spassbacken und Schützenverein Altenhundem steht bereits fest. Am Mittwoch, 13. November, 20 Uhr, kommt der bekannte Kult-Comedian Rüdiger Hoffmann („Ja, hallo erstmal…“) in die Sauerlandhalle mit seinem aktuellen Programm „Mal ehrlich“. Der Kartenvorverkauf beginnt in Kürze.

