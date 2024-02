Attendorn. Osterbrauchtum in Attendorn: Sebastian Fecker war 15 Jahre Poskevatter der Niedersten Poorte. Jetzt legt er dieses Amt nieder. Ein Rückblick.

Gerade ist der Karneval vorbei, da beginnt für die Poskebrüder die Zeit des Holzstellens. Zunächst werden jedoch hierzu die Weichen in den Jahreshauptversammlungen der vier Vereine an diesem Wochenende gestellt. Dabei wird eine Personalie besondere Beachtung finden: Sebastian Fecker von der Niedersten Poorte, seit 15 Jahren deren Poskevatter, wird sich am Freitagabend im Hotel zur Post nicht erneut zur Wahl stellen und sein Amt zurückgeben. Von der Anzahl der Dienstjahre ist Fecker der älteste der vier amtierenden Poskeväter. „Sebi“ oder „PV“, wie er auch genannt wird, ist mit seinen 49 Jahren allerdings an Lebensjahren nicht der älteste Poskevater.