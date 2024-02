Kirchhundem. Ein ehemaliger Rathaus-Mitarbeiter hat die Gemeindeverwaltung zehn Jahre lang betrogen. Der finanzielle Schaden ist immens.

Der Fall ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Ein ehemaliger Rathaus-Mitarbeiter hat die Gemeinde Kirchhundem durch das Manipulieren von Rechnungen jahrelang betrogen. Insgesamt wurden innerhalb von zehn Jahren mehr als 400.000 Euro unterschlagen. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei laufen auf Hochtouren. Bürgermeister Björn Jarosz machte den Fall am Donnerstagabend in der Ratssitzung öffentlich.