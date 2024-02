Gerlingen. Lukas Rademacher aus Gerlingen wollte eigentlich Lehrer werden. Nun arbeitet er in luftiger Höhe auf Dächern und darf sich Meister nennen.

Es ist frisch draußen, nasskalt. Leichter Nieselregen schwebt vom grauen, mit Wolken bedeckten Himmel. Ein ganz normaler Tag im Februar. Ein Arbeitstag für Dachdeckermeister Lukas Rademacher, der aktuell mit seinem Team ein neues Dach in Gerlingen eindeckt. Der 27-Jährige ist angekommen in seinem Job, den er seit acht Jahren ausübt und stolz gerade den Meistertitel in der Tasche zu haben. Dabei hatte er nach seinem Abitur ganz andere Pläne. Warum entscheidet sich also ein junger Mann in der heutigen Zeit für diese harte Arbeit auf dem Bau?