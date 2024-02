Fehrenbracht. Aus einer Lagerhalle des Forstbetriebs BSD Wald und Holz schlugen am Freitagmorgen die Flammen. Feuerwehr ist mit Großaufgebot im Einsatz.

Großbrand in der Gemeinde Finnentrop: Flammen schlugen am Freitagmorgen aus einem Pellet-Werk des Forstbetriebs BSD Wald und Holz in Fehrenbracht empor und sorgten dafür, dass die Lagerhalle eingestürzt ist. Mit Ausnahme der Löschgruppe aus Heggen sind alle Feuerwehr-Einheiten aus der Gemeinde Finnentrop und sogar eine Einheit aus Schmallenberg im Einsatz. Der Vollbrand ist mittlerweile (12 Uhr) unter Kontrolle, allerdings werden die Löscharbeiten bis in die Abendstunden andauern.

Großbrand in Fehrenbracht - das sind die Bilder

Zur Brandursache gibt es noch keine Informationen. Neben den 150 Einsatzkräften der Wehr sind der Messzug des Kreises Olpe, die Drehleiter aus Bamenohl, DRK und Polizei vor Ort. Die Einsatzkräfte löschen die Halle, in der auch Fahrzeuge standen, von allen Seiten. Aufgrund der immensen Hitzeentwicklungen schmolzen sogar die Jalousien eines nahegelenen Wohnhauses.

