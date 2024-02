Olpe. Eine große Fitnesskette eröffnet im Sommer auf 1500 Quadratmetern im früheren Gartencenter in Olpe ein neues Studio. Das sind die Pläne.

In Olpe wird ein weiterer, langjähriger Leerstand geschlossen. Im ehemaligen Obi-Markt, besser gesagt im hinteren Teil, der früher als Gartencenter genutzt wurde, angrenzend an den Hammer-Markt, wird schon ab Juni wieder neues Leben sein. Eine große, bekannte Fitnesskette wird am Kreisverkehr unterhalb des Hatzenbergs gegenüber vom Lidl ab Juni Sport- und Fitnessbegeisterte ansprechen.