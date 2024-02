Drolshagen. Das selbst gesetzte Ziel der Initiatoren wurde schon am zweiten Tag übertroffen. Wie die „Lenne-Therme“ das Stadtbad erhalten will.

Schon als Bürgermeister Uli Berghof (CDU) im Pressegespräch den Plan vorstellte, das sanierungsbedürftige Stadtbad ersatzlos zu schließen, räumte er ein, dass er diesbezüglich mit Gegenwind rechne. Dass dieser so heftig aufbrausen würde, dürfte aber dennoch eine Überraschung sein: Auf der Internet-Plattform „change.org“, auf der Online-Petitionen gestartet werden können, hat der Aufruf „Stoppen Sie die Schließung des Stadtbads in Drolshagen“ in nur zwei Tagen bereits das von den Initiatoren zunächst gesteckte Ziel von 2500 Unterschriften überschritten. Allein am ersten Tag kamen über 1000 Unterschriften zusammen. Inzwischen haben sie das Ziel auf 5000 Unterschriften angehoben.