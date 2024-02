Attendorn. Zum Friedensgebet in Attendorn, am zweiten Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine, kommen fünf Mal so viele Teilnehmer wie sonst.

Gut 100 Attendorner und Geflüchtete trafen sich am Samstagmorgen, dem zweiten Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine, am Brunnen neben dem Attendorner Rathaus, zum Friedensgebet. Während an vorherigen Samstagen immer nur rund 20 Bürger an der Veranstaltung teilnahmen, war die Resonanz diesmal ausgesprochen erfreulich.

Eingeladen hatte die katholische und evangelische Kirchengemeinde in der Hansestadt. Mitinitiator Dr. Albrecht Brodhun sagte unserer Zeitung: „Es ist unfassbar, dass weiterhin Krieg in Europa herrscht. Schön ist, dass so viele Menschen aus Attendorn und Geflüchtete aus der Ukraine hier gemeinsam für den Frieden in der Ukraine, Gaza und Palästina beten.“