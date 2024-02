Attendorn. Jetzt steht auch der vierte Poskevatter fest. Die Attendorner Ostervereine stellen personellen Weichen für das Oster-Brauchtum 2024.

Der Osterfeuerverein Niederste Poorte hat einen neuen Poskevatter: Daniel Sauer. Der 41-Jährige, der einstimmig im Hotel zur Post in diese verantwortungsvolle Aufgabe gewählt wurde, war zuvor 13 Jahre stellvertretender Poskevatter und zwei Jahre Beisitzer. Sauer bedankte sich in der Jahreshauptversammlung für das Vertrauen und versprach, „das Beste zu geben, den Verein weiterzuführen“. Ihm zur Seite steht als neuer Stellvertreter Christoph Stinn, der seit 25 Jahren als Beisitzer bereits im Vorstand arbeitet. Wiederwahl gab es für Kassierer Ralf Springmann und die Beisitzer Sebastian Kebben und Andreas Epe. Björn Hesener kam als Beisitzer neu in den Vorstand.

„Jetzt seid ihr mich los“, scherzte Sebastian Fecker noch nach den Wahlen. Aber der neue Poskevatter Daniel Sauer hatte aufgrund seiner Verdienste noch etwas Besonderes mit ihm vor und schlug Fecker zum zweiten Ehrenposkevatter vor. Dieses Ehrenamt besaß bisher nur Walter Wüseke. Die anschließende Wahl war nur Formsache. Der freudig gestimmte Sebastian Fecker nahm die Wahl dankend an und langanhaltender Applaus machte deutlich, dass die Entscheidung in großer Einmütigkeit fiel. Wie bei den drei anderen Osterfeuervereinen auch, wurde das Angebot von Unternehmer Walter Viegener, in diesem Jahr erneut vier Fichten zur Verfügung zu stellen, dankend angenommen.

Kölner Poorte

Auch der Osterfeuerverein Kölner Poorte hatte am Freitagabend zur Jahreshauptversammlung eingeladen. In der Gaststätte Kotani begrüßte Poskevatter Jürgen Koopmann die Anwesenden. Bei der Beisitzerwahl stellte sich Sebastian Groß nicht mehr zur Verfügung. Sein Nachfolger ist Sebastiano Di Stante. Wiederwahl erfolgte für Kassierer Dennis Kost sowie für die Beisitzer Marius Graf, Michael Gerbe und David Neu. Die „Kölner“ ist am Pfingstmontag, 20. Mai, Ausrichter des Backesfestes. Übrigens gehören seit Freitag sechs neue Mitglieder aus Biekhofen dem Verein an.

Ennester Pote

Die Jahreshauptversammlung der Ennester Pote fand ebenfalls am Freitagabend im Café Harnischmacher statt. Hier gab es folgende Veränderungen: Thomas Keseberg wurde als Kassierer durch Stefan Herbrechter abgelöst. Karsten Bohr ist neuer Schriftführer und Nachfolger von Michael Kaubrügge. Thomas Keseberg und Michael Kaubrügge wirken künftig im Beirat mit. Wiederwahl erfolgte für den stellvertretenden Poskevatter Florian Schneider und Dirk Springmann kam im Bereich Technik neu hinzu.

Waterpoote

In der Gaststätte Waldenburg hielt am Samstagabend die Waterpoote ihre JHV ab. Der Osterfeuerverein kann in diesem Jahr auf ein rundes Jubiläum blicken: Seit 1974, also seit 50 Jahren, wird das Osterfeuer an der jetzigen Stelle abgebrannt. Die Versetzung war vor 50 Jahren notwendig, da die frühere Feuerstelle einer Bebauung weichen musste. Das Jubiläum wird mit einer kleinen Feier gegen Ende der Sommerferien gewürdigt. Der bisherige stellvertretende Poskevatter Michael Plum ist zukünftig im Beirat tätig. Neuer zweiter Poskevatter ist Moritz Bilsing. Wiederwahl gab es für Schriftführer Gerrit Cramer. Peter Höffer gab nach 20 Jahren seine Position im Beirat an Marvin Weber ab, den die Mitglieder im letzten Jahr in den Vorstand gewählt hatten. Neu im Beirat ist Matthias Höffer.