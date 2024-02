Heggen. Vielmehr Teilnehmer als erwartet ziehen am Sonntag durch Heggen und zeigen klare Kante gegen Rassismus, Ausgrenzung und die AFD.

50 Teilnehmer hatten die Organisatoren der Demo gegen die AfD in Heggen am Sonntagmittag angemeldet. Es kamen rund zehnmal so viele. „Das ist einfach toll“, freuten sich die Initiatoren Sophie Hunold und Theo Sonneborn. Pünktlich um 12 Uhr versammelten sich die Teilnehmer auf dem kleinen Platz zwischen Kirche und Schreibwaren Kramer. Immer wieder musste die Polizei dafür sorgen, dass auch die Straße zunächst noch frei blieb. Doch immer mehr Teilnehmer strömten auf den Platz. Unter ihnen auch Achim Schade mit seinem Hund Lenny. Beide ausgestattet mit Plakaten. „Das ist heute meine achte Demo gegen die AfD“, so der Olper. „Für Lenny ist es Demo Nummer drei.“