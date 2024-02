Haus Hilmeke. Mit ständig neuen Erweiterungen und Baumaßnahmen entstand das heutige renommierte Hotel bei Saalhausen. Ein Blick zurück und nach vorn.

Es ist eine Oase zum Wohlfühlen und Entspannen in einer malerischen Landschaft: Haus Hilmeke. In diesem Jahr feiert das über den Kreis Olpe hinaus bekannte und beliebte Hotel nahe dem Kneipp-Kurort Saalhausen 100. Geburtstag. „Wie sagen wir so schön: Unsere Vorfahren haben sich ein schönes Fleckchen Erde ausgesucht“, bringt es Hotelier Michael Kuhlmann (62) auf den Punkt.