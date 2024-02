Attendorn. Die fünf Gedenktafeln sind zurück in der Attendorner Wasserstraße – die Stolpersteine finden sich jedoch nicht mehr ganz an alter Ort und Stelle.

Wegen Bauarbeiten mussten vor einem knappen halben Jahr die fünf Stolpersteine in der Attendorner Wasserstraße entfernt werden. Vor zwei Wochen wurden die fünf Gedenktafeln nun wieder an Ort und Stelle verlegt. „Die Stolpersteine sind wieder verlegt – alle Stolpersteine sind wieder da, wo sie wieder hingehören“, bestätigt Tom Kleine, Pressesprecher der Stadt Attendorn. Der genaue Standort der Stolpersteine hat sich jedoch leicht verändert. Die Gedenktafeln finden sich nicht mehr direkt vor dem Rossmann Geschäft wieder, sondern zehn Meter weiter rechts. Die Verlegung erfolgte in Absprache mit der jüdischen Gemeinde. Im Rahmen des Attendorner Innenstadt-Entwicklungs-Konzept mussten die Stolpersteine wegen geplanten Bauarbeiten zunächst entfernt werden.