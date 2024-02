Schönau/Kreisgebiet. Vortrag vor Jägern und Förstern: Abschied von alten Rezepten. Prof. Dr. Dr. Herzog fordert Umdenken in Forstwirtschaft und Jagdmanagement.

Kein Platz war frei in der Tenne des Schönauer Gasthofs Scherer, als dort am Samstagabend auf Einladung der Kreisjägerschaft „Kurköln“ und des Hegerings Wenden praktisch alles Platz genommen hatte, was im Kreis in Sachen Wald und Forst ein Interesse hat. Waldbesitzer und Jäger, Forst- und Verwaltungsfachleute waren gekommen, um dem Vortrag von Prof. Dr. Dr. Sven Herzog zu folgen, einem der profiliertesten Experten des Landes als Lehrstuhlinhaber an der Technischen Universität Dresden und Dozent für Wildökologie und Jagdwirtschaft. Sein Thema: „Wald und Wild unter den Bedingungen des Waldumbaus“.