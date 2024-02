Lennestadt. Die jungen Zahnärztinnen Dr. Lydia Schwermer und Carina Hansmann haben eine neue Praxis mit 19 Angestellten eröffnet. Das ist ihr Konzept.

„Ding-Dong“, mit diesem Läuten wird das Betreten der neuen Zahnarztpraxis „Fachzahnärzte in den Höfen“ in Altenhundem signalisiert. An der Anmeldung sitzt an diesem Nachmittag eine junge Empfangskraft, die die Patienten freundlich begrüßt und bittet, noch einen Moment im Wartezimmer Platz zunehmen. In der kürzlich eröffneten Praxis riecht es noch ganz neu. Die Wände sind hell und in gedeckten, freundlichen Farben gestrichen. Auch wenn an einigen Stellen noch etwas Deko, Bilder oder Lampen fehlen, überwiegt die Freundlichkeit dieser jungen Praxis.